Juventus, Spalletti: "Il mio futuro verrà risolto all'ultima settimana"
(ANSA) - TORINO, 20 GEN - "Questa questione verrà risolta all'ultima settimana della nostra convivenza: si va avanti così, con coerenza, fino all'ultimo": così il tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, risponde a una domanda sul suo futuro sulla panchina bianconera anche oltre la fine dell'attuale contratto, in scadenza al termine di questa stagione. "Non ho fatto nulla per meritarmi questo, nel calcio attuale si cambia idea molto facilmente e rapidamente - dice in conferenza stampa - e le somme si tireranno alla fine, come sempre: la Juve ha avuto allenatori fortissimi e ne troverà altri, io se voglio allenare un'altra squadra spero di trovarla.
Ma ne riparleremo nell'ultima settimana". (ANSA).
