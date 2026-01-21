Guidi: "A chi gli sta vicino, Allegri ripete come servano otto vittorie da qui alla fine per limitare i rischi"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla strategia di Allegri: "A chi gli sta vicino ripete come servano otto vittorie da qui alla fine per limitare i rischi. Con 24 punti sarebbero poi necessari quattro pareggi nelle rimanenti nove gare per raggiungere sempre la fatidica quota 74. E allora, cosa c’entrano l’86, l’88, il 40 e il 42 che abbiamo citato all’inizio? Sono i numeri per... sognare. Allegri, infatti, ha fissato un range di punti pure per lo scudetto: "Tra gli 86 e gli 88", ha detto anche dopo la vittoria sul Lecce, quasi fosse in cattedra. E allora, il Diavolo dovrebbe alzare l’asticella a 40-42 punti in 17 giornate per avere speranze tricolori. Tradotto in tabelle di marcia, tra i 2,35 e i 2,47 a gara da qui a fine maggio. Un po’ meglio di quanto fatto fino ad adesso.

Pubblicamente Max non fa mai riferimento allo scudetto. Sornione, aspetta almeno febbraio-marzo per vedere dove sarà il suo Milan. Qualche motivo per coltivare il sogno, però, oggettivamente c’è. Quella rossonera è la squadra che ha perso meno di tutti (una sola volta alla prima contro la Cremonese, poi 20 risultati utili di fila) e non è impegnata nelle coppe europee. Per sperare, deve migliorare contro le piccole e tenere lo stesso ritmo con le grandi. In questo senso, le prossime tre trasferte con Roma, Bologna e Pisa - mentre l’Inter sfiderà Pisa, Cremonese e Sassuolo -, potrebbero dare indizi importanti. In un verso o nell’altro".