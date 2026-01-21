Quattro ultrà premiati nonostante il Daspo: il Coni chiede un passo indietro al suo delegato

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "Serve attenzione anche a livello territoriale e condanno fortemente quello che è successo a Chieti. Mi auguro che il delegato provinciale Massimiliano Milozzi si renda conto e faccia un bel passo indietro". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, tornando su quanto accaduto in Abruzzo dove, in occasione della festa provinciale dello sport, organizzata dal Coni di Chieti, sono stati premiati 4 ultrà daspati in rappresentanza della curva. "Noi ci battiamo per la legalità e un comportamento del genere non lo accetto e non lo apprezzo", ha concluso Buonfiglio. (ANSA).