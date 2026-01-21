Biglietti Milan-Inter: partita la vendita dei biglietti per i Milan Club. Le info

vedi letture

Nel primo match casalingo del mese di marzo, torna in scena il Derby di Milano: Milan e Inter si affronteranno a San Siro nella 28ª giornata di Serie A, in quello che sarà il capitolo numero 246 nella storia della Stracittadina.

INFORMAZIONI GENERALI

La data e l'ora della stracittadina di Serie A tra Milan e Inter non sono ancora state definite. Per questa partita non sarà attivato il cambio nominativo.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Inter sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti VivaTicket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati Secondo Verde: dalle ore 12:00 alle 23:59 di lunedì 19 gennaio, ogni abbonato alla stagione 25/26 al Secondo Verde avrà la possibilità di acquistare 1 biglietto per sé in uno dei settori messi a disposizione, con listino dedicato. Al termine di questa fase, agli abbonati che non hanno acquistato un tagliando in un settore alternativo sarà assegnato un posto al Terzo Anello Blu, senza oneri aggiuntivi.

Fase Abbonati: dalle ore 15.00 di martedì 20 gennaio e fino alle 23.59 di giovedì 22 gennaio, ogni abbonato alla stagione 25/26 potrà acquistare 1 biglietto aggiuntivo nei settori disponibili, con listino dedicato.

Fase Milan Club: dalle ore 15.00 di mercoledì 21 gennaio alle 23.59 di giovedì 22 gennaio, ogni affiliato Milan Club, inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club", potrà acquistare 1 biglietto intestato a titolari di "Tessera Socio Milan Club" con listino dedicato.

Fase CRN Card: dalle ore 15:00 di venerdì 23 gennaio fino alle 23:59 di domenica 25 gennaio, ogni possessore di CRN Card in corso di validità potrà acquistare 1 biglietto nei settori disponibili, con listino dedicato.

Vendita libera: in caso di disponibilità, dalle ore 15.00 di lunedì 26 gennaio e fino a esaurimento delle disponibilità.

MATCHDAY UPGRADES

Rendi ancora più speciale la tua esperienza a San Siro aggiungendo al biglietto i nostri nuovi servizi:

Fast Track: consente di evitare le code agli ingressi di San Siro, accedendo più rapidamente tramite un varco dedicato. Il prezzo di acquisto parte da 9€ e può essere acquistato fino al fischio d'inizio, in alcuni settori selezionati. Il prodotto può essere acquistato anche dai tifosi già in possesso di un titolo d'accesso allo stadio.

Sports Pub: vivi il post-partita nel nuovo Sports Pub situato all'interno di San Siro, dove l'atmosfera elettrizzante del matchday si fonde con l'accoglienza di un pub in stile inglese, moderno e dalla ricca offerta di cibo e bevande. Il prezzo di acquisto parte da 10€.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Inter ha un costo di 35€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato, seguendo le istruzioni riportate al seguente link.

CLUB 1899

Acquista i biglietti Premium con Hospitality per tutte le gare casalinghe del Milan nella Serie A 2025/26. Vai su booking.acmilan.com, scegli il match che ti interessa e acquista la tua experience preferita per vivere una giornata esclusiva. Se hai un'azienda o una partita IVA, sorprendi i tuoi clienti e crea opportunità di business nelle aree più importanti di San Siro. I posti più esclusivi dello stadio con un raffinato servizio di ristorazione per vivere momenti indimenticabili. Contattaci per scoprire i benefit.