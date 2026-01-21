Spezia ko a Palermo, ma brilla Comotto: è lui il man of the match

La 20ª giornata di Serie B riporta il sorriso in casa Palermo. La squadra di Pippo Inzaghi supera 1-0 lo Spezia al Barbera e archivia così immediatamente il pareggio in cui era inciampata nel turno scorso contro il Mantova. A far esultare i rosanero dopo appena dieci secondi dal fischio d’inizio è Segre, mentre Le Douaron e Bani colpiscono due legni: annullato invece un gol ad Artistico, che fa tremare pure il palo nel recupero. Il Modena batte 2-0 il Pescara.

Notizia positiva però, che arriva dal giovane centrocampista rossonero Christian Comotto, in prestito proprio allo Spezia. Il classe 2008 è stato infatti proclamato man of the match da parte dello Spezia.

