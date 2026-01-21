La Juve si defila per Maldini. Per l'ex Milan spunta il Napoli
Stando a quanto riferisce Gianluca Di Marzio, in diretta su Sky Sport 24 durante "Calciomercato - L'Orginale", la Juventus si sta defilando alla corsa per Daniel Maldini dell'Atalanta. Sull'ex Milan invece arriva forte il Napoli di Conte, che in questi giorni sta cercando di far uscire Lorenzo Lucca e Noa Lang.
Quest'anno il classe 2001 non sta trovando particolarmente spazio a Bergamo, soprattutto dopo l'arrivo di Palladino: per lui solo 11 presenze stagionali in tutte le competizioni e nessun gol messo a segno.
