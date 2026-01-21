Napoli, Conte: "Siamo arrabbiati con noi stessi perché non abbiamo capito l'importanza della posta in palio"

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - "C'è delusione. Una partita che si era messa nelle migliori delle condizioni per essere vinta e per andare a giocarci i playoff. Potremmo avere mille attenuanti ma non vanno bene. È una partita che devi vincere e noi abbiamo dimostrato di fare fatica fuori casa in Champions". Passo falso pericoloso per il Napoli, che dopo l'1-1 di Copenaghen rischia di terminare anzitempo il proprio cammino in Champions League. Al termine dell'incontro, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prova offerta questa sera. "Eravamo in pieno controllo sia in 11 contro 11 sia in 11 contro 10.

Al netto di stanchezza e infortuni queste partite che stai vincendo le devi vincere. C'è delusione perché non ci siamo riusciti. Il livello forse non è adatto per la competizione. Abbiamo fatto solo 8 punti e oggi facciamo un mea culpa tutti quanti. Siamo arrabbiati con noi stessi perché non abbiamo capito l'importanza della posta in palio e ce la siamo messa in sa". (ANSA).