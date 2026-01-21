Dopo il no di Nkunku, il Fenerbahce va all'assalto di una punta ex Serie A

A quanto pare il Fenerbahce potrebbe mollare una volta e per tutte la presa su Christopher Nkunku, dopo averla notevolmente allentata nelle scorse settimane considernado il rendimento che il francese ha avuto e sta avendo in maglia rossonera. Un tentativo in extremis a fine calciomercato il club di Istanbul l'avrebbe potuto anche provare, ma l'attenzione di Domenico Tedesco si sarebbe spostata su un altro attaccante.

Stando a quanto riportato dai colleghi di TMW, infatti, per rinforzare e completare il proprio attacco in questo calciomercato il Fenerbahce starebbe pensando ad un clamoroso ritorno di Vedat Muriqi, che ha già vestito la maglia gialloblù in 36 occasioni, segnando in 17. Oggi l'attaccante kosovaro è la stella indiscussa del Mallorca, con il quale ha fino a questo momento collezionato 137 presenze e 49 gol dopo la deludente esperienza in Italia con la Lazio.