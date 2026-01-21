Romagnoli potrebbe lasciare ora la Lazio: vuole andare subito in Qatar

Secondo quanto riportato da TMW, "per rientrare nel Costo del Lavoro Allargato la Lazio ha bisogno di migliorare l'indice di almeno 10-15 milioni di euro, cifra che la società sperava di incassare con la cessione e susseguente plusvalenza di Cancellieri al Brentford. Il club inglese non ha mai raggiunto la cifra richiesta dai biancocelesti, che allora hanno studiato opzioni alternative. Il nome giusto sembra quello di Christos Mandas, ma il Bournemouth non ha garantito l'obbligo di riscatto. Per trovare altre soluzioni si è arrivati ad Alessio Romagnoli e dopo le dichiarazioni dell'agente ("Non vedo un futuro a lungo a Roma") la strada è stata spianata verso un addio. Il difensore centrale classe '95 spinge per andare subito in Qatar, l'offerta dell'Al Sadd è di circa 9 milioni che rappresenterebbero una plusvalenza netta visto l'arrivo a costo zero di Romagnoli.

Con la sua cessione la Lazio potrebbe "accontentarsi" di un prestito oneroso con diritto di riscatto dal Bournemouth, purché l'offerta per il prestito sia sostanziosa. Non bastano due milioni, ne servono almeno 4-5 per ottenere il via libera da Formello. Se a questi 13-14 milioni si sommano anche i risparmi sugli ingaggi si arriva a oltre 20 milioni di euro di "miglioramento" nell'indice del Costo del Lavoro Allargato. E non è detto che le offerte del "supermercato" libero siano finite qui".