Bonanni: "Ognuno la vede a modo suo, ma a me non piace puntare solo sul risultato"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Bonanni ha parlato anche di Milan dopo l'importante vittoria di ieri sera sul Lecce:
Così come Malen, anche Fullkrug ha deciso la partita del Milan. Quale dei due può essere più decisivo?
"Tra i due dico di più il nuovo attaccante giallorosso".
Che ne pensi della polemica dell'ultimo periodo fra risultatisti e giochisti?
"A me personalmente non piace l'idea del puntare solo al risultato. Ognuno poi la vede a modo suo, ma io mi ricordo un Roma Juventus 0-0 con Mourinho e Allegri in panchina, che fu una cosa bruttissima. Eppure stiamo parlando di due grandi tecnici sulla carta".
Allegri sta facendo un miracolo con il Milan?
"Miracolo no, ma non mi aspettavo potesse fare cosi bene".
