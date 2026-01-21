Cattelan sulla lotta scudetto: "Non è solo Inter-Milan"

Alessandro Cattelan, ospite a Torino della Fondazione Vialli e Mauro, è stato intervistato da TMW e ha parlato così del campionato di Serie A: "A me sembra iperaperto, tante squadre vicine a pochi punti e io le tengo tutte lì fino alla fine, non è solo Inter-Milan. La Juve? Ho paura di tutti, compreso la Juve".

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

MILAN-LECCE 1-0

Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.