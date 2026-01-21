Ravezzani elogia l'acquisto di Fullkrug: "Sembra indispensabile"

Il Milan prosegue nel proprio momento positivo in Serie A. Ben 20 risultati utili consecutivi dei rossoneri sin qui, con l'ultima sconfitta in campionato datata 23 agosto 2025 (1-2). Così, i ragazzi di mister Massimiliano Allegri si preparano ad affrontare la Roma di Gasperini, domenica sera all'Olimpico. Dell'ultima vittoria casalinga dei rossoneri, e di alcuni protagonisti della sfida ha scritto così Fabio Ravezzani, noto giornalista e direttore televisivo.

RAVEZZANI DOPO MILAN-LECCE

"Il Milan gioca (molto bene) e batte il Lecce creando almeno 6 palle gol. Fullkrug sembra indispensabile. Leao e Pulisic spenti. Molto bene Ricci. Jashari ha personalità, anche se a volte ne abusa. Estupinan parte male e poi cresce. Sale sempre inesauribile, molto male

LE PAROLE DI ALLEGRI POST MILAN-LECCE

"Vittoria fondamentale? Non so se inciderà la Champions o altro. So solo che stasera era impoirtante vincere. Il Lecce è una squadra che sta in partita: ha preso molti gol negli ultimi 20-25 minuti. Siamo stati bravi, soprattutto stasera ad avere una buona fase difensiva in costruzione di gioco. Nella ripresa dovevamo essere più lucidi e precisi e meno frenetici. Poi comunque, quando loro sono calati, abbiamo aumentato la velocità. Potevamo fare gol prima e su questo bisogna assolutamente migliorare. Füllkrug? Il fatto che non si sia fermato per il problema al piede significa che ha tanta voglia, che trasmette energia positiva. Poi siamo ancora troppo lontani da quello che è l'obiettivo. Si fa tanta fatica a costruire, ma quello che verrà va di nuovo costruito. Non bisogna esaltarsi, ma rimanere col giusto equilibrio. Bisogna pensare solamente a fare punti".