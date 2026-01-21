Programma Champions League di oggi e dove vedere le partite in TV

Si riporta di seguito il programma odierno della settima giornata della Champions League Phase e dove vedere tutte le partite in TV:

18.45 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

18.45 Galatasaray-Atletico Madrid (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

18.45 Qarabag-Eintracht Francoforte (Champions League) - SKY SPORT

20.30 Lazio-Roma (Coppa Italia femminile) - SKY SPORT CALCIO

21.00 Diretta Gol Champions League - SKY SPORT UNO, SKY SPORT

21.00 Juventus-Benfica (Champions League) - AMAZON PRIME VIDEO

21.00 Atalanta-Athletic Club (Champions League) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT 4K, SKY SPORT

21.00 Marsiglia-Liverpool (Champions League) - TV8, SKY SPORT

21.00 Slavia Praga-Barcellona (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Bayern-Union SG (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Chelsea-Pafos (Champions League) - SKY SPORT

21.00 Newcastle-PSV (Champions League) - SKY SPORT

INTER COI DUBBI

Ci sono notti - scrive TMW - che cullano i sogni, altre invece portano incubi ricorrenti e interrogativi difficili da sciogliere. Forse non è stato nemmeno l’Arsenal più bello della stagione, ma tanto è bastato per battere 3-1 un’Inter incapace di incidere nell’ennesima serata storta di Champions League. I gunners hanno regalato tanto e concretizzato quasi tutto. Per i nerazzurri invece è accaduto esattamente il contrario. La legge del calcio è spietata, soprattutto di fronte alla squadra più in forma d’Europa e tra le più quotate per arrivare in fondo verso il traguardo della Coppa dalle grandi orecchie. Dopo Atletico Madrid e Liverpool i nerazzurri cadono anche contro i londinesi ispirati da un Gabriel Jesus in stato di grazia. Il brasiliano gela San Siro con una doppietta, intervallata dall’illusorio pareggio di Sucic, il migliore in campo dell’Inter nonostante qualche scelta sbagliata in fase di rifinitura. Ci ha pensato Viktor Gyokeres a chiudere i conti in una ripresa in cui i nerazzurri hanno provato con rabbia a gettare il cuore oltre l’ostacolo. Non è bastato. E questo deve far riflettere Cristian Chivu perché l’Inter, oggi, è incapace di spiccare il volo.