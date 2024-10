Inter e Milan commissariate? Il commercialista Giannetti: "Secondo me no, solo se..."

vedi letture

Il caso dell'inchiesta sugli ultrà è un po' il cardine delle notizie di questa settimana. Sono stati arrestati diversi membri della Curva dell'Inter e anche alcuni di quella rossonera. I due club al momento sono coinvolti come parte lesa ma dovranno dimostrare - e i legali hanno avuto ieri i primi colloqui con il Procuratore Viola - di non avere legami con le Curve e di collaborare contro di loro. Il rischio più grande sarebbe il commissariamento, ovvero l'amministrazione controllata.

Di questo ne ha parlato il commercialista Nicola Giannetti ai microfoni di Tuttosport: seguì il caso del Foggia nel 2018, unico club in Italia ad aver mai ricevuto un trattamento di questo tipo. Le sue parole: "Si arriverà al commissariamento? Secondo me, no. A parte che ho letto che le società sono state definite come parte lesa di quanto accaduto, ma a mio modo di vedere, il commissariamento potrebbe avvenire solo se venissero rilevate delle responsabilità dei vertici apicali della società, per quel discorso del modello organizzativo. A Foggia sostanzialmente la questione riguardava direttamente la società, mentre il contesto odierno di Inter e Milan è differente e mi ricorda maggiormente quanto accaduto anni fa, con problemi analoghi, alla Juventus".