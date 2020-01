Inter, Kessie sarebbe la terza opzione per la mediana

Nelle ultime ore si è parlato del possibile scambio che coinvolgerebbe Milan e Inter, con Kessie in nerazzurro e Politano in rossonero. La situazione è in evoluzione perché l'Inter vuole prima capire se potrà prendere Vidal: il cileno dovrà essere pagato e dovrà rompere coi blaugrana. Se dovesse saltare i nerazzurri proverebbero per Eriksen, per il quale dovrebbero comunque spendere. L'ivoriano del Milan resterebbe quindi la terza opzione per la mediana della squadra di Conte.