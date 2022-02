Inter, la UEFA apre un procedimento per la violazione dei termini del FFP: i dettagli

MilanNews.it

L'Inter ha comunicato di aver ricevuto dall'UEFA, in data 14 febbraio, una comunicazione riguardante l'apertura di un procedimento per la violazione dei termini del Fair Play Finanziario al 31 giugno 2021.

Ad ottobre 2021 il club nerazzurro ha fornito alla UEFA i propri conti economici, fino a giugno 2021, in accordo con quanto previsto dalle regole del FFP: dai numeri si è potuto notare come non siano stati soddisfatti i requisiti per l'ormai famigerato "break-even" (perdita massima di 30 milioni di euro nei bilancio del periodo di tempo preso in considerazione). A questo punto da Nyon è arrivata la richiesta di ulteriori informazioni su conti e bilanci.

Il 17 dicembre 2021 l'Inter ha ricevuto un avviso dalla UEFA, con i controlli attuati dalla Prima Camera del Club Financial Control Body che hanno dimostrato un notevole deficit economico nel periodo di tempo preso sotto osservazione (stagioni 2018-19-20 e 21), oltre che la richiesta delle previsioni economiche più aggiornate in vista della fine di questa stagione: Marotta e Antonello le hanno fornite il 20 gennaio 2022.

Il 14 febbraio, come anticipato ad inizio pezzo, la UEFA ha comunicato all'Inter l'apertura di un procedimento per la violazione del termini del FFP, con un'audizione a Nyon prevista per il mese di marzo con data ancora da definire. Attualmente il club nerazzurro si "difende" affermando che al momento non si possono conoscere eventuali sanzioni perché la UEFA sta ragionando su un nuovo modello da applicare al FFP e che la condizione di non rispetto dei parametri di break even è comune alla maggior parte dei club in Europa.