Inter-Milan, le formazioni ufficiali del derby: torna Rabiot, Bartesaghi titolare
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di Inter-Milan, match valido per la 12esima giornata di Serie A.

INTER-MILAN, LE FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. A disp.: Martinez J., Calligaris, de Vrij, Bisseck, Luis Henrique, Zielinski, Frattesi, Diouf, Bonny, Esposito, Cocchi, Alexiou. All. Chivu

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupinan, Ricci, Loftus-Cheek, Jashari, Nkunku. All. Allegri.