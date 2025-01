Inter-Milan, sugli spalti anche Stipic: è l'agente di Malick Thiaw

Come ogni anno, la Supercoppa italiana è l'occasione per tanti addetti ai lavori, molti dei quali coltivano rapporti con l'Arabia Saudita, di viaggiare a Riyadh per seguire i propri assistiti e incontrare i club di riferimento. Tra questi, è una situazione particolare quella Gordon Stipic: Inter e Milan sarà una finale tra due suoi assistiti, possibili protagonisti del prossimo mercato estivo.

L'agente segue da tempo gli interessi di Hakan Calhanoglu, al cuore dell'Inter. Il centrocampista turco ha già espresso in più occasioni la sua felicità per un futuro nerazzurro: la scorsa estate il Bayern Monaco si era mosso, proprio tramite Stipic, con una proposta molto ricca sia per il giocatore che per il club, ma è stato lo stesso Calha a esprimere la sua volontà di restare. Pochi dubbi anche oggi, in vista del prossimo mercato che sarà, di fatto, il primo di Oaktree.

Al centro della difesa del Milan c'è invece Malick Thiaw, titolare sia con Fonseca che in queste prime gare con Sergio Conceicao. Stipic ha parlato più volte col club del futuro del difensore tedesco: la soddisfazione reciproca è alta, ma arrivano manifestazioni di interesse da diverse big europee e presto l'agente incontrerà di nuovo la dirigenza rossonera.