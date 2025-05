Intervallo all'Olimpico, il Milan gioca meglio in dieci e pareggia

Intervallo, Roma-Milan 1-1. La serata dell'Olimpico per il Milan comincia come era finita quella di tre giorni fa: malissimo. La Roma passa in vantaggio dopo 2 minuto e 20 secondi sul cronometro, grazie a un colpo di testa su calcio d'angolo di Gianluca Mancini. Piove sul bagnato perché qualche minuto dopo, al 21°, Santi Gimenez colpisce con una gomitata lo stesso Mancini a palla lontana: Mazzoleni, al Var anche in finale contro il Bologna nella partita in cui Beukema commette lo stesso identico fallo su Gabbia, richiama al Var Piccinini che espelle il centravanti messicano.

Rimasti in dieci uomini, i rossoneri giocano meglio: paradossalmente riescono a ricacciare la Roma nella propria metà campo, con i giallorossi che hanno un atteggiamento remissivo. L'invenzione che permette al Diavolo di pareggiare la partita arriva dai piedi di Christian Pulisic che con un bellissimo lancio pesca l'inserimento di Jimenez: davanti a Svilar lo spagnolo viene ostacolato ma il rimpallo favorisce Joao Felix che segna il gol del pari, il suo primo in Serie A.