Intervento killer di Donnarumma in Le Havre-PSG: rosso diretto dopo soli 10'!

Prosegue il periodo nero di Gigio Donnarumma. Dopo la sconfitta contro il Milan e il pari contro il Newcastle in Champions League e i due gravi errori contro il Monaco e contro gli inglesi, il portiere del PSG è stato espulso al decimo minuto del match contro il Le Havre a causa di un intervento pericolosissimo su un avversario; Donnarumma, su un lungo rinvio della formazione avversaria che a prima vista sembrava innocuo, ha esitato nell'uscita, poi ha lasciato l'area ed è intervenuto in ritardo su Casimir a gamba alta, colpendo in pieno il collo del rivale.