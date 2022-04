Investcorp, il nuovo stadio è un obiettivo cardinale nel progetto a medio-lungo termine

Il modello di sostenibilità creato da Elliott con il Milan è fonte d’ispirazione e di futura strategia per Investcorp, che ha l’obiettivo di migliorare ulteriormente il prestigio internazionale del club, attraverso lo sviluppo di un progetto che ci risulta essere a medio-lungo termine. Un prosieguo di economia verde che garantirebbe una crescita tangibile e pulita di una squadra che sta risalendo la china dopo una brusca scomparsa dai radar europei.

Per questo, come riportato poche ore fa dal nostro Antonio Vitiello, la costruzione del nuovo stadio è un interesse cardinale della società del Bahrain. Una struttura che porterebbe, in ogni caso, ed a stretto giro, ad una sicura valorizzazione del club - al netto, ovviamente, dei risultati sportivi che i rossoneri otterranno nei prossimi anni. Un asset fondamentale per una società che vuole riportare alla ribalta una squadra che, più di altre, ha sofferto di cattive gestioni (e decisioni) sino all’approdo del fondo Elliott.