Inzaghi: “Fatta una grande gara contro una squadra che ha battuto il Milan a San Siro”

Simone Inzaghi, allenatore dell'Inter, dopo il successo contro l'Udinese è intervenuto al microfono di DAZN: "Stasera abbiamo fatto una grande gara contro una squadra che venti giorni fa aveva vinto a San Siro col Milan, che ha grandi ripartenze. Dovevamo essere bravi a tenere bene il campo e a gestire bene il possesso, i ragazzi sono stati bravissimi".

Si parla troppo poco del bel gioco di questa Inter?

"Sono contento perché stiamo lavorando dal 13 luglio molto bene. Ma il grandissimo merito è dei ragazzi, per come si allenano, per come sono coinvolti. Siamo ventidue di movimento più tre portieri, non è facile gestire tutti, ma tra due giorni e mezzo abbiamo un'altra partita e il calcio va via velocemente".