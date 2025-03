Isaksen-Maignan come Reijnders-Pisilli: ne parla l'ex arbitro Calvarese

Intervenuto sul proprio sito, Calvar.it, l'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese torna sull'episodio di ieri sera in Milan-Lazio che ha portato al rigore decisivo segnato da Pedro, paragonandolo ad una situazione di qualche settimana fa a San Siro, sempre con il Milan protagonista.

L'ex fischietto spiega che l'intervento del VAR per il contatto fra Maignan ed Isaksen è corretto, in quanto il portiere rossonero non arriva sul pallone ma va a colpire invece l'avversario, che furbescamente, ma legittimamente, non ha fatto niente per evitare l'impatto. Una situazione che secondo Calvarese ricorda quella tra Pisilli e Reijnders in Milan-Roma di fine dicembre 2024, quando il centrocampista giallorosso entrando in scivolata in area di rigore prese in pieno il numero 14 olandese. Allora Fabbri ed il VAR non intervenirono, sbagliando. Per l'ex direttore di gara uno dei problemi più grandi di questa stagione è l'uniformità di giudizio tra arbitri e VAR.