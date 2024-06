Iscrizioni in Serie C, oggi si pronuncerà la COVISOC: Milan spettatore interessato

Con la conclusione della stagione di Serie C 2023-24, che nella giornata di ieri ha visto la Carrarese trionfare nei playoff e centrare la promozione in Serie B, si sono delineati gli attuali tornei di seconda e terza serie italiane, che però potrebbero subire variazioni rispetto a quelli che allo stato attuale sono le due categorie: la COVISOC e la Commissione Criteri Infrastrutturali, infatti, si pronunceranno quest'oggi circa le domande di iscrizione ai prossimi campionati presentate dalle società.

Come noto, delle criticità sono già emerse in Serie C, con l'Ancona che rischia l'estromissione dai tornei professionistici, ma non sono escluse altre sorprese. Chiaramente ci sarà poi tempo per presentare l'eventuale ricorso avverso il respingimento della domanda di iscrizione, con la scadenza fissata alle ore 19:00 di mercoledì 12 giugno; due giorni dopo, poi, la riunione del Consiglio Federale, e, in caso di ulteriore bocciature, la possibilità per i club di ricorrere al Collegio di Garanzia del Coni.

Qualora fosse tutto confermato, ecco che si andrà con ripescaggi e riammissioni. Qualora ci siano stati club che non hanno presentato nessun tipo di documentazione per l’iscrizione, si opererà con la riammissione della migliore delle retrocesse, mentre dei club avranno presentato domanda di iscrizione errata o carente di alcuni documenti, si procederà con i ripescaggi. Ed è in quel caso che entrerà in scena il Milan Under 23. Non resta che attendere.