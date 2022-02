Italdonne, Bertolini: "Contro la Svezia serve la gara perfetta". Gama: "Niente errori"

“Contro una squadra così forte bisognerà fare una partita perfetta, cercando di sbagliare il meno possibile". Così la ct Milena Bertolini ai microfoni di Raisport ha parlato della finale di Algarve Cup contro la Svezia in programma oggi all'ora di pranzo: "Loro hanno organizzazione e tante calciatrici di qualità. Le ragazze sono molto motivate, dovremo approcciare la gara con concentrazione ma anche con gioia ed entusiasmo, perché raggiungere una finale è sempre motivo di grande orgoglio. - continua Bertolini come riporta il sito della FIGC - La nostra rosa si sta allargando sempre di più e questo è un aspetto fondamentale per poter affrontare impegni così ravvicinati. Il dispendio di energie è altissimo, domani servirà l’esperienza ma anche l’entusiasmo e la leggerezza delle giovani”.

A farle eco è la capitana Sara Gama che sempre ai microfoni dell'emittente pubblica parla così della sfida e della voglia di alzare al cielo portoghese il trofeo: "Sarà una gara difficile, da affrontare con la massima attenzione, non possiamo permetterci errori, quindi dovremo giocare con la giusta calma per riuscire a gestire al meglio i vari momenti della partita. Siamo contente di essere di nuovo in finale e di aver dimostrato a tutti la nostra forza. Il nostro percorso nell’edizione del 2020 non era stato un caso e, dopo la sfida annullata con la Germania, finalmente potremo lottare per conquistare questo trofeo”.