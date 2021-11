Italdonne, rosa falcidiata per la sfida più importante. La forza del gruppo sarà fondamentale

Questo pomeriggio (ore 17:30 diretta su Rai 2) a Palermo l’Italia femminile scenderà in campo per la prima di due sfide fondamentali nel cammino verso il Mondiale del 2023. E lo farà con una squadra falcidiata da infortuni (Galli, Cernoia e Guagni su tutte) e Covid (Caruso, Rosucci, Bartoli e Greggi) che hanno colpito principalmente la zona centrale del campo dove le scelte sono ridotte al lumicino soprattutto per la prima sfida contro quella Svizzera che ci contende il primo posto e che attualmente è a pari punti, ma con una differenza reti migliore.

L’unica vera titolare in mezzo al campo infatti è Manuele Giugliano a cui potrebbe essere affiancata una semi esordiente come Norma Cinotti o Flaminia Simonetti anche se la ct Bertolini in conferenza stampa ha aperto a scelte inedite (“Domani avremo alcune assenze pesanti e qualche giocatrice dovrà adattarsi”). Non la migliore condizione per affrontare una big come la formazione elvetica, ma Bertolini sembra fidarsi delle giocatrici che ha tanto da non aver chiamato nessuna a sostituire le ultime due assenti. Eppure dalle esperte Greta Adami ad Alice Parisi passando magari per la promozione dall’Under 23 di Melissa Bellucci, per fare un nome, le alternative sembravano non mancare.

Solo il campo ci dirà se ha ragione la nostra allenatrice (e la speranza è ovviamente questa) con la squadra che dovrà dimostrare una volta di più di essere un gruppo forte e coeso, che sa aiutarsi nei momenti difficili e gettare il cuore oltre l'ostacolo. Caratteristiche che le azzurre in questi anni hanno sempre mostrato e che al Barbera saranno ancor più fondamentali che mai per non far scappare via le rossocrociate e continuare il cammino netto nelle qualificazioni.