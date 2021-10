Italia, a novembre sfide decisive in vista dei Mondiali: il calendario dei prossimi impegni

Si è chiusa, almeno per quel che riguarda la Nazionale Italiana, un'altra tornata di match internazionali. Gli Azzurri torneranno in campo a novembre: li attende la decisiva sfida contro la Svizzera per le qualificazioni a Qatar2022: appuntamento il 12 novembre allo stadio Olimpico di Roma. Dopo la sfida contro gli elvetici, ultima gara del girone il 15 novembre in casa dell'Irlanda del Nord.

CLASSIFICA GIRONE

ITALIA 14 punti (6 giocate)

Svizzera 11 pt. (5 giocate)

Irlanda del Nord 5 pt. (5 giocate)

Bulgaria 5 pt. (6 giocate)

Lituania 3 pt. (6 giocate)