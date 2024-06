Italia, Amelia: "Meglio non partire tra i favoriti, mi fido di Spalletti"

Intervenuto a margine del raduno di Operazione Nostalgia a Salerno, l'ex portiere rossonero Marco Amelia ha parlato così della Nazionale di Luciano Spalletti in vista dell'imminente inizio dell'Europeo (esordio sabato contro l'Albania). Ecco le sue considerazioni:

"L'Italia non parte tra le favorite agli Europei? Meglio non esserlo, altre squadre si prenderanno la responsabilità di partire in prima fila. Abbiamo la nostra mentalità e un allenatore giusto che ha dato regole giuste e ragazzi che hanno voglia di fare e possiamo dire la nostra. Certo, arriviamo da un Mondiale a cui non abbiamo partecipato, ma nel calcio può succedere di tutto e mi fido di Spalletti e del gruppo".