Italia-Austria, ecco gli 11 scelti da Mancini: Verratti titolare

Fra poco più di un'ora l'Italia di Roberto Mancini scenderà in campo per l'ottavo di finale contro l'Austria di Franco Foda. Mancini ha sciolto l'unico dubbio che aveva in favore di Marco Verratti, a scapito di Manuel Locatelli. Ecco gli 11 titolari scelti dal CT italiani: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne.