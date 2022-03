Italia, azzurri al lavoro per la sfida con la Macedonia

Fonte: ANSA

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAR - Manca solo Emerson fra i convocati di Roberto Mancini per il raduno cominciato a Coverciano per preparare la gara con la Macedonia del Nord giovedì a Palermo, semifinale degli spareggi per qualificarsi al Mondiale 2022. L'esterno italo/brasiliano ha giocato ieri sera con il Lione a Reims ed è atteso in giornata, mentre gli altri azzurri sono arrivati alla spicciolata da venerdì sera dopo i rispettivi impegni con i propri club. Il programma prevede la conferenza stampa del ct e dalle 16,30 il primo allenamento di questo raduno. (ANSA).