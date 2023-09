Italia Campione d'Europa... di Beach Soccer: gli Azzurri battono la Spagna, è il terzo titolo europeo

No, non è il 2021 e no, non è la Nazionale di calcio. L'Italia è campione d'Europa, ma di Beach Soccer: in tempi di ricostruzione per la Nazionale di calcio, che non si è qualificata al Mondiale in Qatar e deve ancora sudarsi il pass per Euro 2024, ci pensano gli uomini di Del Duca, che battono la Spagna ad Alghero e conquistano il terzo titolo europeo per l'Italia.