Italia candidata per Euro2032, il ministro Abodi: "Si deve fare e succederà"

Andrea Abodi, neo ministro dello Sport, si è così espresso sulla candidatura dell'Italia agli Europei 2032: "Si deve fare e succederà. Sono convinto che gli Europei del 2032, se dimostreremo di avere un dossier affidabile e non un libro dei sogni, ci verranno assegnati. Ce la giocheremo in pochi mesi, dobbiamo mettere in campo un progetto su cui verrà valutata la nostra affidabilità".