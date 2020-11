Italia esulta: sarà testa di serie nei sorteggi per il mondiale in Qatar del 2022

(ANSA) - ROMA, 27 NOV - La Nazionale di Mancini è sesta tra le Nazionali europee e sarà quindi tra le teste di serie al sorteggio per le qualificazioni a Qatar 2022, che si terrà il 7 dicembre a Zurigo. Esulta la Figc dopo la pubblicazione della nuova classifica mondiale Fifa per nazioni nella quale l'Italia è 10ma in assoluto e, appunto, sesta fra le formazioni europee. La federcalcio sottolinea che "grazie ai successi nell'amichevole con l'Estonia e nelle ultime due gare di Nations League con Polonia e Bosnia", la Nazionale ha guadagnato due posizioni, salendo al 10° posto del Ranking, e torna così nella top ten a quasi quattro anni e mezzo di distanza dall'ultima volta (agosto 2016). Il prossimo Ranking Fifa sarà pubblicato il 10 dicembre. (ANSA).