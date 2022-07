Italia Femminile, Bergamaschi: "La sconfitta con la Francia brucia ma reagiremo"

MilanNews.it

Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, la rossonera Valentina Bergamaschi ha commentato la gara persa dall'Italia Femminile contro la Francia all'esordio nell'Europeo. La giocatrice del Milan ha aggiunto alla didascalia: "La sconfitta di ieri è pesante e brucia moltissimo. Noi reagiremo con le nostre qualità e lo spirito di gruppo che ci ha sempre contraddistinto, sappiamo che possiamo ancora scrivere la nostra storia in questo Europeo.

Abbiamo il dovere di provarci, per noi, per voi e per questa maglia".