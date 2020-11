Italia Femminile, Giacinti: "Danimarca, la voglia di rivincita è tantissima"

L'attaccante e capitano del Milan femminile e dell'Italia Valentina Giacinti ha parlato ai microfoni della FIGC della sfida contro la Danimarca che sarà decisiva per la qualificazione diretta all'Europeo del 2022: “La voglia di rivincita è tantissima, ci stiamo pensando già dal fischio finale della sfida d’andata e non vediamo l’ora di andare in Danimarca. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Empoli quando siamo state più convinte e aggressive, quella è la vera Italia. Sicuramente c’è un modo per metterle in difficoltà ed è giocare come sappiamo, unite ed essendo ciniche nelle occasioni che riusciremo a creare. Gama-Guagni? Sono due persone importanti, due capitano, e abbiamo bisogno della loro grinta, forza e determinazione in campo”.