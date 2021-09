Italia Femminile, oggi alle 17.30 iniziano le qualificazioni ai Mondiale 2023

L’Italia Femminile oggi alle ore 17:30 in diretta su Rai 2, scenderà in campo contro la Moldova a Trieste per la prima partita di qualificazioni ai Mondiali del 2023 che si disputeranno in Australia e Nuova Zelanda, in un anno particolare visto che in estate si giocheranno quegli Europei slittati di un anno a causa del Covid-19 e a cui le azzurre sono già qualificate. Sono tre le calciatrici del Milan che sono state convocate: Laura Giuliani, Valentina Bergamaschi e Valentina Giacinti.