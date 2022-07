Italia Femminile, oggi alle 18.00 la sfida contro l'Islanda

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questo pomeriggio alle ore 18.00 torna in campo l’Italia Femminile per la seconda partita dell’Europeo di categoria in corso di svolgimento in Inghilterra. Dopo il brutto K.O. all'esordio contro la Francia (5-1 per le transalpine), le azzurre oggi sono chiamate a una reazione contro la più abbordabile Islanda. Il match si giocherà a Manchester. Alle 21.00 l’altra sfida del girone fra Francia e Belgio.

Di seguito la situazione di classifica del raggruppamento:

Francia 3

Islanda 1

Belgio 1

Italia 0