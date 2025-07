Italia Femminile, Soncin: "Abbiamo sentito il Paese stringersi a noi e ci ha accompagnato e spinto nel cammino"

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "Sono emozionato, e grato per essere qui. C'è grande soddisfazione per quanto abbiamo fatto e la delusione per quanto avvenuto ma la stiamo superando pensando al nostro percorso". Così il ct della nazionale femminile di calcio, Andrea Soncin, parlando al Quirinale dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto la squadra al rientro da Euro 2025. "Abbiamo sentito il Paese stringersi a noi e ci ha accompagnato e spinto nel cammino, ma la nostra è stata una vittoria culturale.

Sono convinto che dopo aver visto le partite, tanti genitori permetteranno alle loro figlie di seguire la loro passione", ha ha proseguito Soncin. "Il movimento sta crescendo, grazie al lavoro della federazione, e quando si crede in ciò che si fa si scrive comunque una pagina della storia. La nostra è solo all'inizio", ha concluso il ct delle azzurre. (ANSA).