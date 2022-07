Italia, Giuliani: "Non abbiamo grandi individualità, ma giochiamo di squadra"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Laura Giuliani, portiere del Milan e dell’Italia Femminile, ha parlato della sfida contro la Francia di questa sera all’esordio all’Europeo ai microfoni della Rai: "Abbiamo cercato di liberarci da tutte le tensioni e le aspettative, andremo in campo pensando a quello che dobbiamo fare noi e godendoci ogni attimo. Dobbiamo fare quello che ci dice la testa e il cuore, andiamo in campo consce di quello che abbiamo fatto. Siamo una grande squadra, senza individualità, ma giochiamo insieme di squadra, ci conosciamo da tanti anni e andiamo in campo per divertirci".