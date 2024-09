Italia, gli azzurri vincono 2-1 contro Israele e proseguono nel proprio momento positivo

Servivano nuove risposte e le conferme sono arrivate, settantadue ore dopo la sorprendente vittoria al Parco dei Principi contro la Francia, l'Italia ha ottenuto il suo secondo successo consecutivo battendo 2-1 Israele grazie alle reti di Davide Frattesi e Moise Kean. In un clima surreale, dinanzi a soli duemila tifosi presenti sul campo neutro della Bozsik Arena, Spalletti ha ricevuto riscontri confortanti. Parigi non è stato un fuoco di paglia, le scorie stanno via via scivolando via e stasera, per la prima volta dopo cinque gare consecutive l'Italia non è passata in svantaggio.