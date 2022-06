Italia, Mancini: "Contro l'Ungheria non sarà semplice. Le gare facili non esistono più"

MilanNews.it

Roberto Mancini, tecnico azzurro, ha parlato della sfida contro l’Ungheria in conferenza stampa. Il mister dell’Italia ha detto: “Come detto prima, non sarà semplice. Cercheremo di fare del nostro meglio per riuscirci, hanno centrali alti e molto forti e poi l'Ungheria sta giocando un ottimo calcio. Non sarà una gara semplice, anche perché gare semplici non esistono più”.