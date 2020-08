Italia, Mancini tira un sospiro di sollievo: tutti negativi i 35 azzurri presenti a Coverciano

Tutti i 35 giocatori convocati dal ct Mancini - arrivati a Coverciano ieri sera, subito sottoposti a tampone e test sierologci e poi in isolamento in camere singole fino alla lettura" dei rispettivi dati - sono risultati negativi. L'incubo Covid - riporta gazzetta.it - non rovina dunque ulteriormente i piani di Mancini, che per questo motivo ha già "perso" Tonali e Emerson e deve aspettare fino a domani per essere certo di poter avere Jorginho, attualmente in quarantena in attesa di tampone (domattina, appunto).

La squadra è attualmente in campo per i test atletici propedeutici al lavoro dei prossimi giorni, seguirà una riunione tecnica e nel pomeriggio, a porte chiuse, il primo allenamento sul campo in vista in vista delle gare di Nations League di venerdì (a Firenze contro la Bosnia) e di lunedì prossimo (ad Amsterdam contro l’Olanda).