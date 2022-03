Italia, oggi i convocati di Mancini per gli spareggi Mondiali

MilanNews.it

Come riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, nella giornata di oggi Roberto Mancini, ct dell'Italia, renderà nota la lista dei convocati azzurri per lo spareggio per i Mondiali contro la Macedonia del 24 marzo a Palermo e poi eventualmente per il successivo match contro la vincente di Portogallo-Turchia in programma il 29 marzo.