Italia, Pobega si allena a San Siro insieme a tutti gli altri azzurri

Prosegue la preparazione dell'Italia in vista dell'ultimo match di Nations League in programma lunedì prossimo a Budapest contro l'Ungheria. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini si sono allenati quest'oggi a San Siro, come testimoniato da alcune foto pubblicate sul proprio Twitter ufficiale della Nazionale italiana. In uno scatto è presente anche il rossonero Tommaso Pobega, subentrato nella ripresa del match vinto ieri contro l'Inghilterra.