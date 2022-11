Italia, problema per Toloi: a rischio le amichevoli con Albania e Austria

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, è stato costretto a saltare la sfida contro l'Inter a causa di una lombaglia acuta accusata durante il riscaldamento. Il difensore della nazionale italiana è stato sostituito da Palomino e non è andato neanche in panchina. Come riferito da Sky Sport, il calciatore difficilmente risponderà alla convocazione del CT Roberto Mancini per le prossime amichevoli contro Albania e Austria.