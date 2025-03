Italia quarta in Europa per fatturato e stipendi. I ricavi sono sotto i 3 miliardi di euro

Quello italiano è il quarto campionato in Europa. A evidenziarlo sono i dati sul fatturato delle varie leghe, che vedono ovviamente in testa quello inglese con 7,15 miliardi di euro, +11% rispetto allo scorso anno. Al secondo posto c'è quello spagnolo con 3,65 miliardi, poi quello tedesco con 3,62 e al quarto proprio quello italiano con 2,88, +23% sul 2023-2024. Seguono quello francese, quello russo, quello olandese e quello portoghese. L'Italia resta quarta anche per quanto riguarda i soldi spesi per gli stipendi. Di seguito tutti i dati riportati da La Gazzetta dello Sport:

Il fatturato dei campionati

1. Inghilterra - 7,15 miliardi di euro, +11% sul 2023-2024

2. Spagna - 3,65 miliardi di euro, +9% sul 2023-2024

3. Germania - 3,62 miliardi di euro, +12% sul 2023-2024

4. Italia - 2,88 miliardi di euro, +23% sul 2023-2024

5. Francia - 2,37 miliardi di euro, +19% sul 2023-2024

6. Russia - 0,98 miliardi di euro, -7% sul 2023-2024

7. Olanda - 0,68 miliardi di euro, +8% sul 2023-2024

8. Portogallo - 0,62 miliardi di euro, +11% sul 2023-2024

Italia, voci del fatturato

2,88 miliardi di euro: 1,09 miliardi dai diritti tv, 0,81 miliardi da sponsor e commerciale, 0,43 dalla biglietteria, 0,41 dai premi UEFA e 0,14 da altro.

Gli stipendi dei campionati

1. Inghilterra - 4,76 miliardi di euro

2. Spagna - 2,5 miliardi di euro

3. Germania - 2,07 miliardi di euro

4. Italia - 1,09 miliardi di euro di cui 1,48 per i calciatori, 0,42 per altri

Club italiani in Europa

Fatturato

13. Milan - 406 miliardi di euro

14. Inter - 401 miliardi di euro

16. Juventus - 360 miliardi di euro

Sponsor

12. Juventus - 175 miliardi di euro

13. Milan - 145 miliardi di euro

16. Inter - 129 miliardi di euro

Biglietteria

11. Milan - 85 miliardi di euro

14. Inter - 66 miliardi di euro

15. Roma - 65 miliardi di euro

17. Juventus - 59 miliardi di euro

Stipendi

13. Juventus - 260 miliardi di euro

15. Inter - 232 miliardi di euro

18. Roma - 202 miliardi di euro

20. Milan - 189 miliardi di euro

Utili/perdite

3. Lazio - +41 miliardi di euro

6. Atalanta - +37 miliardi di euro

80. Roma - -76 miliardi di euro

83. Juventus - -196 miliardi di euro