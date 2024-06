Italia, Spalletti rivela che è quasi certo che Barella recuperi per l'Albania

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - ''Mi fido dei miei medici, mi hanno detto che è quasi certo che Barella riesca a recuperare per la gara con l'Albania''. Lo ha detto Luciano Spalletti parlando a Coverciano dopo il test con l'Under 20 terminato 3-1 e lo sciogliete le righe di 36 ore (ripresa venerdì). Il centrocampista dell'Inter è alle prese con un affaticamento per cui in questi giorni di raduno non ha lavorato con i compagni.

Tra le situazioni da monitorare anche quelle riguardante il portiere Meret che oggi nel corso del riscaldamento ha accusato un fastidio muscolare e di un altro giocatore, uno dei centrocampisti, di cui il commissario tecnico però non ha voluto fornire il nome. (ANSA).