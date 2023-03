MilanNews.it

Vittoria esterna per l'Italia, che ha battuto Malta nell'incontro valido per la seconda giornata di qualificazione agli Europei 2024. Serata speciale anche per Sandro Tonali, che ha confezionato due assist per Retegui e Pessina guadagnandosi un bel sette in pagella.