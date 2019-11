Italia U15, terzo successo nel Torneo UEFA dell’Algarve: presenti 4 rossoneri

La Nazionale Under 15, la più giovane delle squadre Azzurre, ha trionfato nel Torneo UEFA dell’Algarve, primo impegno ufficiale nella stagione. Gli azzurrini si sono imposti per 4-1 contro il Portogallo padrone di casa, superato la Spagna 1-0 e conquistato la vittoria contro la Finlandia per 3-0, finendo così il torneo in testa alla classifica e a punteggio pieno. Nella squadra convocata dal tecnico Patrizia Panico figurano quattro giocatori delle giovanili del Milan: Mangiameli, Casali, Benedetti e Piantedosi. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Claudio Turi (Bari), Paolo Raimondi (Inter);

Difensori: Nicolò Serra (Torino), Saverio Domanico (Juventus), Filippo Saiani (Spal), Anicet Grieco (Inter), Michele Casali (Milan), Fabio Cristian Chiarodia (Werder Brema), Alessio Piantedosi (Milan);

Centrocampisti: Luca Lipani (Genoa), Luca Di Maggio (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Antonio Troise (Lazio), Diego Ripani (Pescara), Giuseppe Kevin Leone (Sampdoria), Kevin Maussi Martins (Inter);

Attaccanti: Giacomo Marconi (Parma), Mario Vilardi (Napoli), Federico Mangiameli (Milan), Emanuele Benedetti (Milan).