Italia U16, i 22 convocati per la doppia amichevole con l’Austria: presenti 3 rossoneri

© foto di Francesco Scopece/TuttoLegaPro.com

Daniele Zoratto ha convocato 22 giocatori per la doppia amichevole che si giocherà a Coverciano martedì 13 (alle ore 15) e giovedì 15 dicembre (alle 11). La prima partita sarà trasmessa in diretta streaming dal sito della FIGC. Altro test probante per la Nazionale Under 16 che, dopo essersi aggiudicata agli inizi di novembre il Torneo Val de Marne con due vittorie contro Belgio (2-1) e Francia (3-2) e una sconfitta subita con la Svizzera (2-1), ritorna sui campi del Centro Tecnico Federale per l’ultimo test di quest’anno. Contro i pari età austriaci, il bilancio degli incontri è leggermente a favore dell’Italia, con 3 vittorie, 2 sconfitte e 4 pareggi.

Tra i convocati 5 novità, di cui 4 provenienti dall’attività di selezione condotta con i nati 2007 nello stage di metà novembre a Castel Debole e reduci dalla vittoria di misura (2-1) nell’amichevole giocata con il Bologna: si tratta di Nickolas Ikenna Eyeh, difensore dell’Hellas Verona; Giacomo Arduini e Matias Mancuso, centrocampisti rispettivamente della Roma e dell’Inter e Elia Plicco, attaccante del Parma. Il quinto giocatore, Francesco Camarda, attaccante del Milan, già in forza alla Nazionale Under 15, è il più giovane del gruppo (classe 2008).

L'elenco dei convocati

Portieri: Alessandro Nunziante (Benevento), Tommaso Vannucchi (Fiorentina);

Difensori : Christian Garofalo (Napoli), Federico Colombo (Milan), Giorgio Vezzosi (Sassuolo), Cristian Cama (Roma), Mattia Cappelletti (Milan), Gianluca Maggiore (Atalanta), Siaka Khallouki Diallo (Juventus), Nickolas Ikenna Eyeh (Hellas);

Centrocampisti : Giacomo Arduini (Roma), Alessandro Ciardi (Inter), Alessandro Di Nunzio (Roma), Niccolò Gariani (Atalanta), Matias Mancuso (Inter), Alessandro Olivieri (Empoli), Andrea Orlandi (Empoli), Diego Pisani (Fiorentina);

Attaccanti: Francesco Camarda (Milan), Stefano Maiorana (Fiorentina), Gabriele Mazzetti (Bologna), Elia Plicco (Parma).

Staff - Allenatore, Daniele Zoratto; Coordinatore, Maurizio Viscidi; Assistente Allenatore, Davide Cei; Preparatore Atletico, Luca Coppari; Preparatore Portieri, Fabrizio Capodici; Match Analyst, Luca Romualdi; Medici, Giorgio Liberati Petrucci ed Emanuele Fabrizi; Fisioterapista, Alessandro Sferrella; Nutrizionista, Vito Flavio Valletta; Segretario, Aldo Blessich.